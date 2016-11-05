Специалисты назвали район Екатеринбурга с самой чистой питьевой водой

Специалисты МУП "Водоканал" назвали район Екатеринбурга с самой чистой питьевой водой. По итогам октября лучшим был признан Кировский район, сообщает пресс-служба предприятия.

Специалисты круглосуточно берут пробы воды из распределительной сети (до входа в дом), в подземных и поверхностных источниках, во время водоподготовки и на выходе с фильтровальных станций. Они контролируют её по 50 показателям.

По данным лабораторных исследований, в воде из распределительной сети Кировского района зафиксированы рекордно низкие значения по двум показателям — "цветность" и "окисляемость перманганатная" (показатель, который характеризует степень загрязнения воды органическими соединениями).

—При среднегородском значении показателя "цветность" 11,05 градуса в Кировском районе параметры составили 10,44 градуса (норматив — 20 градусов),— отметили специалисты.

Что касается остальных районов Екатеринбурга, то самые низкие показатели значения "мутность" были зафиксированы в Орджоникидзевском и Октябрьском — 0,58 мг на литр при среднегородском значении 0,61 и нормативе 1,5. Меньше всего "железа" специалисты обнаружили в Железнодорожном районе — 0,110 мг на литр при нормативе 0,3 и среднегородском показателе 0,129. Самое маленькое содержание "марганца" найдено в Ленинском районе города — 0, 041 мг на литр при среднегородском значении 0,048 и нормативе 0,5.

Как писала "ОГ", лидером сентябрьского рейтинга по качеству воды стал Октябрьский район. В нём были зафиксированы самые низкие показатели по содержанию марганца и железа.