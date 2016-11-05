"Урал" сыграет против новой команды Вадима Скрипченко

Футбольный клуб "Урал" сегодня проведёт очередной матч в рамках чемпионата России по футболу. Соперником "шмелей" станут "Крылья советов".

Дополнительный интерес к матчу подогревает тот факт, что самарскую команду возглавил бывший наставник "Урала" Вадим Скрипченко, который во вторник покинул екатеринбургскую команду.

Руководить "Уралом" будет исполняющий обязанности главного тренера Юрий Матвеев, а Александр Тарханов, назначенный новым наставником "шмелей", будет наблюдать за матчем с трибуны.

Встреча "Крылья советов" - "Урал" состоится сегодня в Самаре и начнётся в 18:00 по екатеринбургскому времени.