«Уралмаш» обыграл в гостях майкопское «Динамо-МГТУ»

Баскетболисты екатеринбургского «Уралмаша», продолжающие серию матчей на юге, выиграли в Майкопе у команды «Динамо-МГТУ» со счётом 84:71 (17:21, 19:15, 27:12, 21:22).

Высокой результативностью блеснули два игрока екатеринбуржцев – Антон Воскресенский (22) очка) и сделавший «дабл-дабл» Андрей Малышев (21 очко, 10 подборов). Завтра команды проведут повторный матч.

Пока положение лидеров в регулярном чемпионате третьего дивизиона мужской баскетбольной суперлиги таково: «Уфимец» (Уфа) - 5 побед (8 матчей), «АлтайБаскет» (Барнаул), «Арсенал» (Тула) - по 3 (4), «Уралмаш» (Екатеринбург), «Динамо-МГТУ» (Майкоп) - по 3 (5).