Мэрия Екатеринбурга назвала поликлиники, где можно бесплатно привиться от кори
5 ноября 2016, 10:22 / Земства
Специалисты управления здравоохранения администрации Екатеринбурга назвали адреса поликлиник города, где в эти выходные можно поставить прививку от кори.
Как сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга, медучреждения работают с по 6 ноября с 09:00 до 15:00. Медики используют ослабленный штамм вируса, а прививки ставят бесплатно. Пройти профилактику могут малыши старше одного года, которые не были привиты от кори,дети старше шести лет, не получившие вторую прививку, взрослые в возрасте от 18 до 35 лет, которые не болели корью и не были привиты или прививались только один раз.
Кроме того, прививку необходимо поставить взрослым без ограничения возраста (педагоги, медики), студентам, гражданам в возрасте от 36 до 55 лет — работникам в сфере транспорта, коммунальной и социальной сфер, сотрудникам госорганов, работающим в пунктах пропуска через границу. Прививка ставится, если человек был привит только один раз, не болел корью и не имеет подтверждения вакцинации.
Напомним, распоряжение о "подчищающей вакцинации" от кори было подписано главным санврачом Свердловской области в четверг, 3 ноября, в связи со сложившейся эпидемиологически опасной ситуацией.
Где можно поставить прививку от кори:
|Екатеринбургский консультационно-диагностический центр
|переулок Суворовский,5
|Детская городская больница № 5
|8 Марта, 126
|Детская городская больница № 8
|Шварца, 14
|Детская городская больница № 10
|Комсомольская, 4а
|Детская городская больница № 11
|Заводская, 32
|Детская городская больница № 13
|Сибирский тракт, 5а
|Детская городская больница № 15
|Орджоникидзе, 25, Орджоникидзе, 13, проспект Космонавтов, 74, переулок Калиновский, 11, Стачек, 55
|Детская городская больница № 9
|Бебеля, 160, Испанских Рабочих, 28, Миномётчиков, 62
|Первая детская поликлиника
|Шаманова, 16
|Центральная городская клиническая больница № 1
|Ленина, 52
|Центральная городская больница № 2
|Московская, 2
|Центральная городская больница № 3
|Братьев Быковых, 16
|Центральная городская больница № 6
|Серафимы Дерябиной, 34
|Центральная городская больница № 7
|Сыромолотова, 19, Ленина, 53
|Центральная городская больница №20
|Зои Космодемьянской, 42
|Центральная городская клиническая больница № 23
|Старых Большевиков, 9
|Центральная городская больница № 24
|переулок Рижский, 26