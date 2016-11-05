Мэрия Екатеринбурга назвала поликлиники, где можно бесплатно привиться от кори

Специалисты управления здравоохранения администрации Екатеринбурга назвали адреса поликлиник города, где в эти выходные можно поставить прививку от кори.

Как сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга, медучреждения работают с по 6 ноября с 09:00 до 15:00. Медики используют ослабленный штамм вируса, а прививки ставят бесплатно. Пройти профилактику могут малыши старше одного года, которые не были привиты от кори,дети старше шести лет, не получившие вторую прививку, взрослые в возрасте от 18 до 35 лет, которые не болели корью и не были привиты или прививались только один раз.

Кроме того, прививку необходимо поставить взрослым без ограничения возраста (педагоги, медики), студентам, гражданам в возрасте от 36 до 55 лет — работникам в сфере транспорта, коммунальной и социальной сфер, сотрудникам госорганов, работающим в пунктах пропуска через границу. Прививка ставится, если человек был привит только один раз, не болел корью и не имеет подтверждения вакцинации.

Напомним, распоряжение о "подчищающей вакцинации" от кори было подписано главным санврачом Свердловской области в четверг, 3 ноября, в связи со сложившейся эпидемиологически опасной ситуацией.

Где можно поставить прививку от кори: