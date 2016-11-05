Роспотребнадзор забраковал порядка 17 тонн кондитерских изделий

Санитарные врачи в ходе проверок за 9 месяцев забраковали и изъяли с рынка около 17 тонн кондитерских изделий, сообщает Роспотребнадзор России.

Специалисты проверили более 12 тыс. индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, которые занимаются производством и продажей сладостей, а также исследовали свыше 62 тыс. проб продукции. Как показали исследования, в изделиях не содержатся токсины, пестициды и инфе химические загрязнители, тогда как раньше этот показатель составлял 0,1%.

Не соответствуют нормативам по микробиологическим показателям (содержание дрожжей, плесени, опасных микроорганизмов) 5,4% образцов. По физико-химическим показателям специалисты забраковали 3,7% проб.

Как писала "ОГ", на Среднем Урале в первом полугодии региональный Роспотребнадзор снял с продажи 1,04 тонны кондитерских изделий, не соответствующих нормам.