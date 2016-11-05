Активистка из Первоуральска получила премию Общественной палаты России

Соучредитель Первоуральского городского общественного движения "Активный гражданин" Юлия Овчинникова в День народного единства получила премию "Я — гражданин!". Об этом сообщает Общественная палата России.

На форуме "Сообщество" 4 ноября состоялась церемония награждения победителей в сфере гражданской активности. Лауреаты в 15 номинациях удостоены премии в размере 200 тыс. рублей. Среди победителей — свердловчанка Юлия Овчинникова. Она стала лучшей в номинации "Общественный контроль".

Юлия Овчинникова является членом Свердловской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ и специалистом по работе с молодёжью и информационному обеспечению. Она стала автором проекта "Доступная среда идёт от сердца" — создание равных возможностей для маломобильных групп населения путём обеспечения доступности жилого фонда. Участники направляют обращения в управляющие компании города со списком работ, которые необходимо выполнить для создания инвалидам равных с другими жильцами условий.

В 2015 году Юлия Овчинникова вместе с инвалидом-колясочником Павлом Поповиченко привлекла внимание горожан к проблеме доступности среды. Они клеили в общественных местах стикеры, обозначающие доступность помещений для инвалидов. Также она сняла фильм о местном реабилитационным центре, куда не могут самостоятельно попасть инвалиды-колясочники. После этого в центре прошла полная реконструкция.

Напомним, более 2 тыс. человек претендовали на премию "Я — гражданин!", в том числе 215 жителей УрФО. В экспертный совет премии входили свердловчане руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов и биатлонист, олимпийский чемпион Антон Шипулин.

Фото: Общественная палата России