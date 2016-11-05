Мэрия Екатеринбурга утвердила список расселяемых домов на 2017-2020 годы

Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб утвердил муниципальную программу "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории муниципального образования "город Екатеринбург" на 2017 – 2020 годы. Она предусматривает расселение ветхих домов, а также изъятие помещений и земельных участков для нужд города.

Программа делится на две части: "Переселение жителей муниципального образования "город Екатеринбург" из ветхого и аварийного жилищного фонда" на 2017 – 2020 годы и "Управление жилищным фондом муниципального образования "город Екатеринбург", изъятие жилых (нежилых) помещений, земельных участков для муниципальных нужд" на 2017 – 2020 годы. Предполагается, что общий объём финансирования программы составит порядка 2 млрд рублей, большая часть из которых будет выделена из бюджета Екатеринбурга, и ещё 700 млн. рублей привлекут из внебюджетных источников.

По подпрограмме переселения граждан предполагается расселение ветхих и аварийных домов. На переселение жителей планируется потратить 1 млрд 383 млн. 268 рублей, из которых 700 млн. — внебюджетные средства.

В список на отселение по причине сноса дома на период 2017 — 2020 годы, в частности, включены двухэтажка на улице Энтузиастов, 22 и общежитие на Стахановской, 2. Полный перечень зданий можно посмотреть здесь. Также мэрия освободит две квартиры, № 5 и 8, в доме мещанина И.М. Фёдорова на Чернышевского, 9. Ранее, эти помещения были признаны непригодными для проживания.

На подпрограмму по изъятию жилых помещений и земельных участков планируется потратить 429 млн. 672 рублей. За четыре года администрация собирается изъять 64000 квадратных метров участков и 3800 квадратных метров помещений.