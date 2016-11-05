С улиц Екатеринбурга рабочие вывезли более 4 тысяч тонн снега

Снежная ночь в уральской столице на 5 ноября добавила работы коммунальщикам. Как сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга, рабочие вывезли с улиц города 4967,8 тонны снега.

В уборке города было задействовано 194 единицы специальной техники 163 работника. Благоустроители вывезли сотни тонн снега, высыпали на дороги 84,8 тонны противогололёдного материала и 30,4 тонны мелкого щебня.

Коммунальщики продолжают бороться со снегом. Сегодня, 5 ноября, на улицах города работают 578 рабочих и 153 машины.

Добавим, как сообщает Уральский гидрометцентр, снегопады на территории региона сохранятся и в воскресенье, 6 ноября.