Министерство обороны показало видео с действиями военных разведчиков

7 часов назад
В Екатеринбурге открыли памятник генералу Маргелову
В День народного единства, 4 ноября, на площади Советской армии в Екатеринбурге состоялось торжественное открытие памятника Герою Советского Союза, командующему Воздушно-десантными войсками генералу армии Василию Филипповичу Маргелову.
22 часа назад
День народного единства в Екатеринбурге
В пятницу, 4 ноября, Россия отметила День народного единства. Главной площадкой торжественных мероприятий на Среднем Урале стал областной центр - Екатеринбург.
3 ноября 2016
В Екатеринбурге открылась гимназия для детей высокообеспеченных горожан
155 лет назад (в 1861 году) в Екатеринбурге торжественно открылась мужская гимназия (ныне — «разнополая» гимназия № 9).
2 ноября 2016
Автобус едет в ад
Приглашаем вас в лучший квест-рум г. Скипидарска «СМЕРТЬ ВЫХОДНЫМ!»
2 ноября 2016
У «Особых людей» появился свой дом
Ассоциация граждан и организаций для помощи людям с особенностями в развитии и ментальной инвалидностью «Особые люди» получила здание в центре Екатеринбурга. В двухэтажном особняке на углу улиц Малышева и Московская (Малышева, 6), построенном в начале 1900-х годов, раньше располагалась земская школа.
2 ноября 2016
«Полгода живём в Германии, полгода в Быньгах»
Межнациональные семьи Среднего Урала — о том, как сохранить единство в доме
2 ноября 2016
«Рядом с нами» и против нас
Вчера в Доме кино прошёл открытый показ художественного фильма «Рядом с нами» (2016 год)
2 ноября 2016
Во втором съезде учителей географии России принимают участие педагоги из УрГПУ
Министерство образования и науки России, Российское географическое общество совместно с Московским государственным университетом, Российской академией образования и Российской ассоциацией учителей географии организовали съезд для педагогов
2 ноября 2016
Участковый из Богдановича борется за звание лучшего в России
Капитан полиции из Богдановича Павел Поторочин вышел в финал Всероссийского конкурса «Народный участковый — 2016»
2 ноября 2016
«Хирург» привёл «волков» на Урал
Лидер байкерского клуба «Ночные волки» Александр Залдостанов — по прозвищу «Хирург» — открыл в Свердловской области филиал своей организации. Называться региональное отделение будет «Ирбитский край», в честь города, который именуют мотоциклетной столицей России. Правда, местное мотосообщество восприняло эту новость без восторга. Дело в том, что среди байкеров уже давно зреет недовольство вожаком «волков».