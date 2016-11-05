Министерство обороны показало видео с действиями военных разведчиков

Министерство обороны России ко дню военного разведчика опубликовало видео о тактико-специальном занятии с разведывательным подразделением Западного военного округа.

Разведчики во время занятий отработали обнаружение транспортных средств условного противника при помощи технических средств, захват разведывательных сведений и уничтожение техники. Военные для координации действий и дистанционного обнаружения целей применили связки из радиолокационной станции ближней разведки (СБР) "Фара" и комплекса разведки, управления и связи (КУРС) "Стрелец".

Добавим, День военного разведчика отмечается в России 5 ноября. Он был учреждён приказом министра обороны РФ 12 октября 2000 года. В этот день в 1918 году было создано Регистрационное управление для координации усилий всех разведывательных органов армии — праобраз Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ.

Лучшим разведчиком ХХ столетия признан уралец Герой Советского Союза Николай Кузнецов.