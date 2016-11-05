Уральцы провели пикет против живодёров

В центре Екатеринбурга сегодня днём, 5 ноября, зоозащитники провели пикет в поддержку Всероссийской акции по ужесточению наказания за жестокое обращение с животными. Об этом сообщается в группе социальной сети vk.com "Типичный Екатеринбург".

На площадку перед театром Эстрады вышли несколько общественников с лозунгами "Бесправие животных — позор России", "Защитим слабых от нечеловеческой жестокости!", "Живодёрам не место среди нас" и с требованием ужесточить наказание по статье 245 УК РФ (жестокое обращение с животными).

Такие же акции проходят и в других российских городах. В частности, в защиту животных вышли жители Новосибирска, Тамбова, Хабаровска, Ростова-на-Дону, Воронежа, Челябинска.

Как сообщает "Комсомольская правда", поводом для Всероссийской акции стал скандал с двумя несовершеннолетними девушками из Хабаровска, которые издевались над животными и выкладывали фотографии своих зверств в социальные сети.

Фото: vk.com