В ЦПКиО им В. В. Маяковского рабочие закроют две аллеи

В понедельник, 7 ноября, в Центральном парке культуры и отдыха им. В.В. Маяковского Екатеринбурга сотрудники закроют две аллеи — центральную и грушевую.

Как сообщает администрация ЦПКИО, сотрудники технических служб начнут обустраивать на территории парка каток для посетителей.

Добавим, в октябре в парке Маяковского специалисты начали собирать новогоднюю ёлку и возводить горку. На территории парка также появятся аттракционы, лабиринт и батут.