Игроки ФК "Урал" впервые проведут матч в чёрной форме

Игроки екатеринбургской команды "Урал" сегодня вечером, 5 ноября, впервые выйдут на поле в форме чёрного цвета. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Свердловчане проведут матч в Самаре с местной командой "Крылья Советов". Екатеринбургские футболисты сыграют в чёрном комплекте формы, а голкиперу предстоит защищать ворота в футболке голубого цвета. Самарцы выйдут на поле в белой форме, а их вратарь — в зелёной.

Поединок стартует в 18:00 по уральскому времени. В стартовом составе "Урала" на поле выйдут Роман Павлюченко, Николай Заболотный, Александр Данцев, Александр Новиков, Денис Кулаков, Пабло Фонтанельо, Георгий Чантурия, Артём Фидлер, Роман Емельянов, Дмитрий Коробов и Чисамба Лунгу.

Сейчас ФК "Урал" после 12 матчей занимает 13 место, имея в своём активе 9 очков. Соперники из Самары с 7 очками замыкают турнирную таблицу. В чемпионате России лидирует московский "Спартак", который набрал 31 очко после сегодняшней победы над "Томью".

Как писала "ОГ", в конце июня 2016 года молодые игроки "Урала" показали новые комплекты игровой формы.

Фото: ФК "Урал"