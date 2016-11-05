"Урал" сыграл вничью с "Крыльями советов"

Футбольный клуб "Урал" сыграл вничью в рамках чемпионата России.

В Самаре екатеринбуржцы разошлись миром с новой командой бывшего главного тренера - "Крыльями советов" - 2:2.

В первом тайме "шмели" открыли счёт на 22-ой минуте усилиями Дмитрия Коробова.

Самарцы ответили на это дублем Сергея Корниленко. В концовке встречи Георгий Чантурия сравнял счёт и установил окончательный счёт в матче - 2:2.

Следующий матч "шмели" проведут на выезде против "Краснодара". Встреча состоится 20 ноября.