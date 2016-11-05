«Уралмаш» преодолел комплекс вторых матчей и снова выиграл в Майкопе

5 ноября 2016, 20:08 / Спорт

В повторном выездном матче регулярного чемпионата третьего дивизиона мужской баскетбольной суперлиги екатеринбургский «Уралмаш» в Майкопе вырвал победу у «Динамо-МГТУ» - 57:55 (15:17, 13:16, 17:10, 12:12).

Победу екатеринбуржцам принёс точный двухочковый бросок в концовке Александра Манихина (всего у него 9 очков и 10 подборов), а самыми результативными у «Уралмаша» стали оформивший свой третий «дабл-дабл» - это лучший результат в дивизионе - Андрей Малышев (14 очков, 11 подборов) и Антон Воскресенский (14 очков).

Самый опытный игрок "Уралмаша" 34-летний Александр Манихин на данный момент имеет лучший в дивизионе показатель по подборам - 10 в среднем за игру. Фото - VK.COM

«Уралмаш» прервал неприятную для себя традицию – до этого команда в рамках сдвоенного тура неизменно проигрывала вторые матчи.

Две победы в Майкопе позволили «Уралмашу» выйти на второе место по количеству побед в регулярном чемпионате.

Положение в группе лидеров сейчас таково: «Уфимец» (Уфа) – 5 побед (8 матчей), «Уралмаш» (Екатеринбург) – 4 (6), «АлтайБаскет» (Барнаул) и «Арсенал» (Тула) – по 3 (4), «Динамо-МГТУ» - 3 (6).

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