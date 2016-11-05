Юлия Липницкая получила травму во время произвольной программы на этапе Гран-при

Крайне драматичной оказалась произвольная программиста третьем этапе серии мирового Гран-при по фигурному катанию, который прошёл в Москве. Прямо во время выступления свердловчанка Юлия Липницкая почувствовала резкую боль в ноге.

Фигуристка шла третьей после короткой программы, но в итоге осталась лишь двенадцатой.

Юлия идеально исполнила первую половину программы, а потом внезапно не стала прыгать очередной прыжок - в этот момент стало ясно, что Юлии очень больно. Она подъехала к борту, и было видно, что фигуристка не может опираться на одну ногу.

Согласно правилам, у фигуристов есть три минуты, чтобы продолжить прерванную программу.

- Будешь докатывать? - спросил спортсменку её тренер Алексей Урманов.

- Буду, - ответила Юля.

Через боль и под сумасшедшую поддержку зала Липницкая докатала программу.

Однако за прерывание снимается сразу 5 баллов - и, разумеется, фигуристка не смогла остаться даже в пятёрке сильнейших.

Протокол: 1. Анна Погорилая (Россия) - 215,21 2. Елена Радионова (Россия) - 195,60 3.Кортни Хикс (США) - 182,98 ... 12. Юлия Липницкая (Россия) - 148,46

Как предположила Татьяна Тарасова, которая комментировала прокат, у Юлии могла случиться судорога из-за жёсткой диеты. Ещё одна версия - обострение старой травмы. Из-за неё фигуристка пропустила предыдущий этап Гран-при.

Точный диагноз пока уточняется.