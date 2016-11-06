Свердловчанин сжёг иномарку своей бывшей жены

Полицейские Новоуральска "по горячим следам" поймали мужчину, подозреваемого в поджоге автомобиля, сообщает ГУ МВД России по Свердловской области.

В первом часу ночи 5 ноября диспетчер МЧС сообщил полицейским о возгорании Volkswagen Golf на бульваре Академика Кикоина. Прибыв на место, оперативники установили, что это был поджог, а затем узнали имя автоподжигателя и задержали его. Как оказалось, иномарку уничтожил 27-летний мужчина.

—В ходе беседы он дал признательные показания и сообщил, что совершил поджог машины своей бывшей супруги из личных неприязненных отношений. Иномаркой бывшая супруга только пользуется, владельцем является её мать — бывшая теща подозреваемого, — отметили в ведомстве.

К слову, подозреваемый ранее имел проблемы с законом. В 2005 году он получил 3,5 года лишения свободы за угон автомобиля и грабёж, а в 2014 - м попался на краже, но избежал уголовной ответственности по примирению сторон. Теперь ему грозит до двух лет колонии за умышленное уничтожение имущества.

Добавим, подобный случай произошёл в Каменске-Уральском — мужчина отомстил своему соседу. Сотрудники полиции год спустя после пожара поймали автоподжигателя.

Фото: МУ МВД России по Новоуральскому ГО и МО "п. Уральский"