Жители Екатеринбурга попрощались с Ратмиром Нагимьяновым

Вечером 5 ноября в уральской столице возле Ельцин-Центра состоялась акция прощания со свердловским бэйсджампером Ратмиром Нагимьяновым.

В 19:00 горожане запустили в тёмное небо яркие бумажные фонарики в память о погибшем в Шамони екатеринбургском человеке-птице.

—Вечернее памятное мероприятие вышло очень душевным. Несмотря на то, что вокруг было много радостных лиц, лично мне было очень грустно, потому что я считаю, что месяц назад мир потерял очень яркого человека и эту потерю не удастся восполнить. Но многие люди, даже не имевшие возможности познакомиться с Ратмиром Нагимьяновым лично, остаются носителями того огня, который он зажёг в них, — написал на своей странице в социальной сети участник акции, представитель комитета по защите прав автомобилистов Екатеринбурга Дмитрий Ларионов.