Жители Екатеринбурга попрощались с Ратмиром Нагимьяновым
6 ноября 2016, 09:46 / Земства
Вечером 5 ноября в уральской столице возле Ельцин-Центра состоялась акция прощания со свердловским бэйсджампером Ратмиром Нагимьяновым.
В 19:00 горожане запустили в тёмное небо яркие бумажные фонарики в память о погибшем в Шамони екатеринбургском человеке-птице.
—Вечернее памятное мероприятие вышло очень душевным. Несмотря на то, что вокруг было много радостных лиц, лично мне было очень грустно, потому что я считаю, что месяц назад мир потерял очень яркого человека и эту потерю не удастся восполнить. Но многие люди, даже не имевшие возможности познакомиться с Ратмиром Нагимьяновым лично, остаются носителями того огня, который он зажёг в них, — написал на своей странице в социальной сети участник акции, представитель комитета по защите прав автомобилистов Екатеринбурга Дмитрий Ларионов.
Напомним, экстремал Ратмир Нагимьянов трагически погиб в Альпах в районе горы Монблан 3 октября, совершив прыжок в вингсьюте с высоты 3 800 метров. После трагедии друзья бэйсджампера начали сбор средств в помощь семье, а мэрия французского курорта Шамони запретила прыжки со скал в специальных летательных костюмах вингсьют.
Фото: Дмитрий Ларионов