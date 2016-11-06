В Камышлове произошла утечка химического вещества из железнодорожной цистерны

Минувшей ночью в Камышлове на станции произошла утечка вещества метилтрихлорсилан из железнодорожной цистерны, сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области.

Сигнал о резком запахе из цистерны поступил в 00:05 ночи 6 ноября. На место происшествия прибыли спасатели. Также из Екатеринбурга выехала мобильная инженерно-химическая лаборатория специализированной пожарно-спасательной части для контроля предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе.

Сотрудники МЧС вместе железнодорожниками установили, что происходит испарение метилтрихлорсилана из цистерны. Спустя четыре часа работники РЖД отбуксировали вагон с веществом в безопасное место.

Утечка метилтрихлорсилана не вызвала превышения в воздухе концентрации вредных веществ и не привела к нарушению движения составов. Как отмечают спасатели, угроза населению отсутствует.

Добавим, метилтрихлорсилан — это прозрачная жидкость с резким запахом, применяется как основа для кремнийорганических полимеров (каучуки, смолы, теплоносители). Пары этого вещества вызывают раздражение слизистых оболочек, а при попадании на кожу действует как сильная кислота.