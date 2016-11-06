В Екатеринбурге сгорела кабина КамАЗа

На улице Московской в Екатеринбурге сегодня утром, 6 ноября, сгорела кабина грузовика КамАЗ, сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области. ЧП сняли на видео проезжавшие мимо водители.

Сигнал о возгорании поступил на пульт спасателей в 08:29 утра. К месту происшествия выехали две единицы техники и семеро спасателей. Спустя час после получения сообщения пожарные полностью потушили пламя. В результате возгорания огонь полностью уничтожил кабину грузовика.

Горящий КамАЗ сняли на камеры автомобилисты. Как видно на кадрах, пламя охватило опрокинутую кабину машины, а около машины ходит мужчина и смотрит на горящую технику.

Видео: канал E1