Уроженец Тагила Никита Сошников забил свой первый гол в нынешнем сезоне НХЛ

В очередном матче чемпионата НХЛ между командами "Ванкувер кэнакс" и "Торонто мэйпл лифс" сошлись лицом к лицу два уроженца Свердловской области - екатеринбургский защитник Никита Трямкин и тагильский нападающий Никита Сошников. Результативным действием отметился только второй, что помогло его клубу победить - 6:3.

Для Никиты Трямкина это был второй матч в нынешнем сезоне и набранных очков у свердловчанина пока нет. Сошников провёл на матч больше земляка и отметился в протоколах дважды (до этого была голевая передача в игре с "Эдмонтон ойлерз").

Гол "Ванкуверу" Сошников забил в третьем периоде, сделав счёт 5:2.

Напомним, что в этом году в НХЛ играет ещё один уроженец Среднего Урала - форвард Александр Радулов, который выступает за "Монреаль канадиенз". В отличие от земляков Радулов - твердый игрок основного состава: 12 сыгранных матчей, 3 гола и 6 результативных передач.