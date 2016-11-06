В Екатеринбурге к началу календарной зимы появится новогодний декор

К 1 декабря на фасадах организаций в уральской столице появится новогоднее оформление, а также пройдёт конкурс на лучший новогодний декор. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга.

Глава городской администрации Александр Якоб подписал постановление "О внешнем оформлении города Екатеринбурга к празднованию Нового 2017 года и о проведении конкурса "Новогодний Екатеринбург - 2017". Руководителям организаций, как следует из документа, рекомендуется оформить витрины, фасады зданий и прилегающую к ним территорию до 1 декабря. Для оформления можно использовать ели, гирлянды, световые 3D-изделия, новогодние украшения и шары, светодиодные занавесы, трафаретные печати.

Конкурс "Новогодний Екатеринбург- 2017" пройдёт в уральской столице с 19 по 29 декабря. Участников определят по нескольким номинациям. В частности, "Новогодняя витрина", "Лучшее новогоднее оформление салона связи" и "Лучшее новогоднее оформление придомовой территории". Комиссия будет оценивать творения конкурсантов по 10-бальной системе.

Добавим, кроме красиво оформленных витрин и зданий в Екатеринбурге к новому году появится ледовый городок, главной темой которого станут произведения Корнея Чуковского. Строить городок на площади 1905 года начнут 14 ноября.