Американец Бэйли отказался от поединка с Михайленко в Екатеринбурге

Американского боксёра Рендала Бейли на международном турнире в Екатеринбурге заменит колумбиец Брейдис Прескотт — ему и предстоит сразиться с уральцем Дмитрием Михайленко. Об этом "ОГ"сообщили организаторы.

Замена соперника произошла по вине Бейли. Экс-чемпион мира не смог согнать вес до необходимого показателя в 66,7 кг. Вес боксёра остановился на отметке 71,1 кг и не снижается, поэтому команда бойца отказалась от поединка с уральцем.

—Михайленко ждёт весьма не простой поединок, поскольку Прескотт — не менее мощный нокаутёр, чем Бейли. Из 30 своих побед 22 колумбиец завершил досрочно, — отметили организаторы турнира.

Как писала "ОГ", бой между Рендалом Бейли и Дмитрием Михайленко должен был состояться 18 ноября во Дворце игровых видов спорта. В этом году 6 мая россиянин потерпел своё первое поражение, уступив единогласным решением судей зимбабвийцу Чарльзу Маньючи.