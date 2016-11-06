Уральцы простились с художником Мишей Брусиловским

6 ноября 2016, 13:49 / Культура

В Екатеринбурге сегодня, 6 ноября, прошла гражданская панихида по заслуженному художнику России уральцу Мише Шаевичу Брусиловскому, сообщает портал E1.ru.

В Доме прощания "Вознесение" собрались знакомые, родные, друзья выдающегося деятеля. Отдать дань памяти пришли и. о. министра культуры Свердловской области Павел Креков, народный художник России Виталий Волович,начальник управления культуры Татьяна Ярошевская, лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин, руководитель Свердловского союза журналистов Александр Левин, мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман и другие.

— Он делал мир красивее и добрее. Когда мы с ним встречались, он производил впечатление настоящего доброго человека. Очень жаль, что он умер. Он будет жить в наших сердцах, — сказал на церемонии Павел Креков.

Виталий Волович отметил, что Миша Брусиловский был для него самым близким другом. С его уходом рухнули какие-то опоры жизни.

— Пришло время сказать "спасибо". Спасибо Мише за то, что он был для меня опорой. Спасибо, Миша, мой дорогой. Я люблю тебя, — добавил Волович.

Напомним, екатеринбургский художник Миша Шаевич Брусиловский скончался 3 ноября от тяжёлой болезни. В Екатеринбургском музее изобразительных искусств 16 ноября этого года у Миши Шаевича в честь его 85-летия должна была открыться персональная выставка.

Фото: Свердловское региональное отделение "Союз художников России"

Фото: E1.ru

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