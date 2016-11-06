На Среднем Урале ударят морозы

В Свердловской области в начале предстоящей недели похолодает до -23 градусов по Цельсию и пройдёт снег, сообщает Уральский гидрометцентр.

Так, в ночь на понедельник, 7 ноября, в регионе ожидается -9...- 14 градусов по Цельсию, при прояснении -21. Днём потеплеет до ...-7...-12 градусов по Цельсию, в горах и низинах возможно до -17 градусов по Цельсию. В большинстве районов пройдёт снег. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с.

Во вторник, 8 ноября, ночью ожидается -13...-18 градусов по Цельсию, при прояснении температура опустится до -23 градусов по Цельсию. Днём возможно -5...-10 градусов по Цельсию, в горах и низинах похолодает до -15 градусов по Цельсию. На Среднем Урале пройдёт снег, ожидается слабая метель. Ветер южный, юго-восточный, 5-10 м/с, порывы до 15 м/с.

На следующий день, 9 ноября, ночью потеплеет до -8...-13 градусов по Цельсию, на севере возможно -21. Днём ожидается от -5 до -10 градусов по Цельсию, в низинах и горах температура воздуха опустится до -16 градусов по Цельсию. В большинстве районов пройдёт снег, возможна слабая метель. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, порывы до 15 м/с.