Британская военная разведка назвала Т-14 "Армата" революцией в мировом танкостроении

Специалисты британской военной разведки назвали уральский танк Т-14 "Армата" самым революционным в мировом танкостроении за последние 50 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на Sunday Telegraph.

—Без преувеличения, "Армата" представляет наиболее революционный шаг в танкостроении за последние полвека. Полностью снаряженная "Армата" определенно стоит затрат на неё как наиболее революционный танк поколения, — цитирует издание документ ведомства.

Британские военные специалисты задаются вопросом о том, чтобы пересмотреть концепцию, в рамках которой до 2035 года на вооружении останется танк Challenger 2.

При этом британские военные специалисты задаются вопросом о пересмотре концепции, в рамках которой танк останется на вооружении страны до 2035 года. Как отмечает издание, этот документ не может был использован как официальное заявление министерства обороны.

Добавим, танк Т-14 "Армата" — новейшая разработка "Уралвагонзавода". В войсках его прозвали "Машенька" из-за красивого женского голоса, который сообщает в наушниках членам экипажа необходимые данные. Массовый выпуск этих машин завод планирует начать в 2018 году. В сентябре 2016 года Министерство обороны РФ заключило контракт с УВЗ на поставку более 100 танков Т-14.

Новейший танк имеет изолированную бронекапсулу, в которой находится экипаж. Снаряд 125-миллиметровой пушки танка способен прожигать метр стали.