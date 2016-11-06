Екатеринбуржец помог сборной России по хоккею разгромить команду Канады

Екатеринбуржец Егор Соколов в составе юниорской сборной России до 17 лет 5 ноября завоевал бронзовые медали Мирового кубка вызова в Канаде. Как сообщает Федерация хоккея России, уралец в матче за третье место с хозяевами турнира забил гол, а сама встреча завершилась со счётом 6:1.

В первом периоде россияне забросили три шайбы в большинстве. Счёт открыл капитан команды Александр Хованов. Спустя 13 секунд преимущество россиян удвоил Андрей Свечников. За 55 секунд до конца периода отличился Павел Ротенберг.

Во втором периоде канадцы попытались отыграться и смогли забить один гол. За пять минут до конца игрового отрезка Андрей Свечников оформил дубль. Разгром соперника россияне завершили в третьем периоде. В конце матча 16-летний Егор Соколов забил в пустые ворота, когда канадцы сняли голкипера. Затем Алексей Дробин, выйдя один на один с вратарём, сделал счёт 6:1.

Добавим, Егор Соколов выступает за молодёжку ХК "Трактор" — команду "Белые медведи". С 1-го по 6-й класс спортсмен учился в школе №91 Екатеринбурга. Затем Соколов перевёлся в хоккейную школу челябинского "Трактора".

Фото: vk.com/egorsokolov2000

Фото: Федерация хоккея России