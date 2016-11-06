На стене дома художника Миши Брусиловского установят мемориальную доску

6 ноября 2016, 18:00 / Культура

В Екатеринбурге на доме, где жил выдающийся российский художник Миша Брусиловский, появится мемориальная доска, сообщает ТАСС.

Как пояснил директор литейной мастерской "Дубровин" Иван Дубровин, доску установят в годовщину со дня смерти творца. Изготовлением памятного знака займётся его мастерская.

— Идея установить мемориальную доску Мише Шаевичу возникла сегодня на церемонии прощания. Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман уже дал согласие на установку мемориальной доски. В годовщину со дня смерти она будет открыта на доме художника, — сказал Иван Дубровин.

Дом, в котором жил Брусиловский, находится неподалёку от сквера, где стоит скульптура "Горожане". Эта композиция изображает трёх знаменитых уральских художников: Мишу Брусиловского, Германа Метелева и Виталия Воловича. По словам Дубровина, планируется установить доску так, чтобы люди, подходя к "Горожанам", могли видеть её на доме с места, где стоит композиция.

Напомним, в Екатеринбурге сегодня прошла гражданская панихида по заслуженному художнику России Мише Шаевичу Брусиловскому. Творец скончался 3 ноября от тяжёлой болезни. В Екатеринбургском музее изобразительных искусств 16 ноября 2016 года у Миши Брусиловского в честь его 85-летия должна была открыться персональная выставка.

Фото: Свердловское региональное отделение "Союз художников России"

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