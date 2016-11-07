На Среднем Урале три человека погибли в ДТП и ещё двое попали в больницу

В минувшее воскресенье, 6 ноября, в 16:00 на границе с Тюменской областью в аварии погибли три человека и ещё двое получили травмы. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

ДТП произошло на 13-м километре автодороги село Краснослободское – село Липченское. По предварительным данным, женщина-водитель Honda Fit, двигаясь со стороны Тюмени, неправильно выбрала скорость, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с ВАЗ-21150.

В результате аварии до приезда медиков скончались 43-летняя водитель отечественного автомобиля, её 46-летний супруг и 75-летний пассажир иномарки. Ещё одну пострадавшую, 10 - летнюю дочь погибших супругов, в тяжёлом состоянии доставили в центральную городскую больницу Слободотуринского района. В это же медучреждение попала и водитель Honda Fit.

По факту дорожной трагедии сотрудники ГИБДД начали проверку.