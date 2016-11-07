Центр культуры и искусств "Верх-Исетский" в Екатеринбурге возглавила Светлана Лошакова

Директором Центра культуры и искусств "Верх-Исетский" в Екатеринбурге назначена Светлана Лошакова.

Как сообщили в ЦКиИ "Верх-Исетский" до этого она в течение пяти лет руководила Центром культуры "Экран" в Чкаловском районе.

По словам Светланы Лошаковой, она планирует создать в ЦКиИ "Верх-Исетский" современный научно-методичекий центр.

— Самое главное, о чём сейчас хочется сказать — мы не станет ничего ломать из уже существующих наработок, но будем улучшать и дополнять то, что создано в прежние годы, — прокомментировала Светлана Лошакова.

Фото: Архив ЦКиИ "Верх-Исетский"