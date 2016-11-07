Центр культуры и искусств "Верх-Исетский" в Екатеринбурге возглавила Светлана Лошакова

7 ноября 2016, 09:16 / Культура

Директором Центра культуры и искусств "Верх-Исетский" в Екатеринбурге назначена Светлана Лошакова.

Как сообщили в ЦКиИ "Верх-Исетский" до этого она в течение пяти лет руководила Центром культуры "Экран" в Чкаловском районе.

По словам Светланы Лошаковой, она планирует создать в ЦКиИ "Верх-Исетский" современный научно-методичекий центр.

— Самое главное, о чём сейчас хочется сказать — мы не станет ничего ломать из уже существующих наработок, но будем улучшать и дополнять то, что создано в прежние годы, — прокомментировала Светлана Лошакова.

Фото: Архив ЦКиИ "Верх-Исетский"

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Новое в рубрике Культура

4 ноября 2016

В Екатеринбурге прошла "Ночь искусств"
Всероссийская культурно-образовательная акция "Ночь искусств - 2016" прошла в Екатеринбурге в четверг 3 ноября. Для жителей Среднего Урала открыли свои двери более тридцати культурных учреждений города.

3 ноября 2016

Посмертная выставка Миши Брусиловского
16 ноября этого года у Миши Шаевича в Екатеринбургском музее изобразительных искусств должна открыться персональная выставка.

3 ноября 2016

Миша Брусиловский: «У меня впереди целая вечность»
Миша Шаевич последние полгода был тяжело болен. Он практически не общался с прессой, но журналистам «ОГ» посчастливилось несколько раз побеседовать с ним.

2 ноября 2016

«Словно так и было задумано»
В екатеринбургском Доме журналистов открылась персональная выставка фотографа департамента информационной политики губернатора Свердловской области Андрея Захарова.

2 ноября 2016

Куда кочует этно?
В столице Урала покажут лучшие фильмы о национальной культуре

2 ноября 2016

Следом за Большим
Объявлены номинанты XXIII Национальной театральной премии страны – «Золотая маска». В этом году среди претендентов на награды из нашей области лишь Екатеринбургский театр оперы и балета. Зато как представлен: он второй после Большого театра по количеству номинаций. Более того, худ­рук балета нашего театра Вячеслав Самодуров в некоторых номинациях представлен как за работу в Екатеринбурге, так и за спектакль «Ундина», поставленный в Большом театре.

2 ноября 2016

Ювелирная коллекции пасхальных яиц в стиле Hi-Tech
Ювелирная коллекция "Династия" создана к 400-летию правления Романовых в России.

1 ноября 2016

Победителя «Большой книги» объявят 6 декабря
Лауреаты крупнейшей литературной премии «Большая книга» за 2016 год будут объявлены на торжественной церемонии 6 декабря. На победу претендуют 11 авторов, среди которых двое уральцев – Анна Матвеева и Алексей Иванов.

1 ноября 2016

Только один свердловский театр вошёл в число номинантов «Золотой маски»
Названы номинанты премии «Золотая маска». В их числе всего один театр из Свердловской области – Екатеринбургский театр оперы и балета с оперой «Кармен» и балетом «Ромео и Джульетта». Он номинирован в 12 категориях.

1 ноября 2016

Владимир Путин подписал указ о создании Российского фонда культуры
Президент России Владимир Путин подписал указ о создании общероссийской общественно-государственной организации «Российский фонд культуры». Учредителем фонда станет Министерство культуры России. Сейчас решается вопрос о том, кто станет председателем фонда.

Последние новости
Что было раньше