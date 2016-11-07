Правительство России утвердило список документов, которые запрещено требовать у граждан

Правительство России утвердило список документов, которые органы власти не могут требовать от заявителей при предоставлении государственных услуг. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

Как сообщается в документе, в соответствии с законодательством органам запрещено требовать у граждан предоставить документы, которые уже имеются у организаций, предоставляющих государственные и муниципальные услуги. Правительство для реализации этой нормы утвердило перечень 85 документов и сведений, которые предоставляют 25 федеральных органов исполнительной власти.

В частности, в список включены такие документы, как: сведения об административных правонарушениях в области дорожного движения, сведения о регистрации по месту жительства гражданина РФ, сведения о размере пенсии военнослужащих, информация о нахождении граждан в зоне произошедшей чрезвычайной ситуации, бухгалтерская отчётность организаций, сведения из Единого государственного реестра юридических лиц.

Утверждение перечня, как отмечает правительство России, позволит унифицировать взаимодействие органов исполнительной власти регионов и местного самоуправления с федеральными органами власти, ускорить предоставление сведений по запросам, а также повысить качество муниципальных и государственных услуг.