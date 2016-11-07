Владимир Путин наградил кинорежиссёра Эмира Кустурицу Орденом Дружбы

Президент России Владимир Путин наградил сербского кинорежиссёра Эмира Кустурицу Орденом Дружбы. Об этом сообщает Официальный сайт Кремля.

Напомним, Эмир Кустурица отмечен "Золотыми пальмовыми ветвями" Каннского кинофестиваля за фильмы "Папа в командировке" и "Андеграунд". Кроме того, за фильм "Время цыган" он получил приз за режиссуру Каннского кинофестиваля.

Его связывает давняя дружба с Россией. Неслучайно, в начале 2010 года Эмир Кустурица стал лауреатом премии Международного Фонда единства православных народов "За выдающуюся деятельность по укреплению единства православных народов. За утверждение и продвижение христианских ценностей в жизни общества" имени Святейшего Патриарха Алексия II за 2009 год.