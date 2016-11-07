Владимир Путин наградил кинорежиссёра Эмира Кустурицу Орденом Дружбы
7 ноября 2016, 10:05 / Культура
Президент России Владимир Путин наградил сербского кинорежиссёра Эмира Кустурицу Орденом Дружбы. Об этом сообщает Официальный сайт Кремля.
Напомним, Эмир Кустурица отмечен "Золотыми пальмовыми ветвями" Каннского кинофестиваля за фильмы "Папа в командировке" и "Андеграунд". Кроме того, за фильм "Время цыган" он получил приз за режиссуру Каннского кинофестиваля.
Его связывает давняя дружба с Россией. Неслучайно, в начале 2010 года Эмир Кустурица стал лауреатом премии Международного Фонда единства православных народов "За выдающуюся деятельность по укреплению единства православных народов. За утверждение и продвижение христианских ценностей в жизни общества" имени Святейшего Патриарха Алексия II за 2009 год.
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