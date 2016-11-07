В Екатеринбурге открывается выставка "1000-летняя история России в книгах, орденах, памятных монетах: от Рюрика до Николая II"

7 ноября 2016, 10:35

8 ноября.12:00. В Центре истории Свердловской области состоится презентация и открытие уникальной выставки "1000-летняя история России в книгах, орденах, памятных монетах: от Рюрика до Николая II".

На выставке представлены книги, изданные сто лет назад, к 300-летию дома Романовых, ордена и медали царской России, российские и международные тематические памятные монеты. Выставка посвящается 250-летию Н.М. Карамзина, которое отмечается 12 декабря 2016 года.

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