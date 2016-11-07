Евгений Куйвашев назвал имена будущих первых вице-губернаторов

Губернатор Евгений Куйвашев внёс в Законодательное собрание Свердловской области свои предложения по кандидатурам на ключевые посты в региональном правительстве.

Как сообщает департамент информполитики главы региона, на должности первых вице-губернаторов выдвинуты и.о. руководителя администрации губернатора Владимир Тунгусов и врио председателя областного правительства Алексей Орлов.

Одновременно губернатор предложил Галину Кулаченко на пост областного министра финансов, а Андрея Злоказова на должность регионального министра социальной политики.