Евгений Куйвашев назвал имена будущих первых вице-губернаторов

7 ноября 2016, 10:43 / Политика

Губернатор Евгений Куйвашев внёс в Законодательное собрание Свердловской области свои предложения по кандидатурам на ключевые посты в региональном правительстве.

Как сообщает департамент информполитики главы региона, на должности первых вице-губернаторов выдвинуты и.о. руководителя администрации губернатора Владимир Тунгусов и врио председателя областного правительства Алексей Орлов.

Одновременно губернатор предложил Галину Кулаченко на пост областного министра финансов, а Андрея Злоказова на должность регионального министра социальной политики.

— Все они — профессионалы, люди ответственные и преданные своему делу. Уверен, мы вместе сможем вывести Свердловскую область на новый, более высокий уровень развития, что в итоге позволит решать главную задачу — сделать жизнь уральцев более комфортной и благополучной, — отметил глава региона.

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