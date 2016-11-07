Девять уральских бейсджамперов прыгнули одновременно с парашютом со 140-метровой трубы

Девять членов Уральской федерации бейсджампинга 6 ноября установили новый рекорд. Екатеринбуржцы, два челябинца и житель Каменска-Уральского одновременно прыгнули с парашютом со 140-метровой трубы в Сухом Логе, сообщил "ОГ" организатор прыжка Игорь Осипян.

В прошлые выходные парашютисты совершили тестовый прыжок втроём, чтобы оценить, на какой высоте у каждого откроется парашют. Для установления рекорда решили разделить участников на три группы по три человека.

"Сложность прыжка заключалась в том, что в очень ограниченном пространстве должно было открыться сразу 9 парашютов. Мы составили точный расчёт и разнесение по высотам всех участников с техническим специалистом Александром Запрудновым. Он прыгал 6 ноября вместе со своей женой Вероникой. В планах разработать и осуществить одновременный прыжок сразу одиннадцати спортсменов", - рассказал "ОГ" Игорь Осипян.

В рекордном прыжке были выполнены: тройной асист (каждый последующий спортсмен раскрывал парашют предыдущего), два тувея (прыжок выполняется одновременно вдвоём) и два соло асиста.