Губернатор Евгений Куйвашев внес в Законодательное собрание Свердловской области кандидатуры на ключевые посты в правительстве региона

На должности первых вице-губернаторов Евгением Куйвашевым предложены кандидатуры и.о. руководителя администрации губернатора Владимира Тунгусова и врио председателя правительства Алексея Орлова.

Также губернатор внёс на согласование с депутатами кандидатов на посты глав ключевых министерств – минфина и минсоцполитики. Ими стали и.о. зампредседателя правительства – министра финансов Галина Кулаченко и и.о. министра социальной политики региона Андрей Злоказов.

«Все они – профессионалы, люди ответственные и преданные своему делу. Уверен, мы вместе сможем вывести Свердловскую область на новый, более высокий уровень развития, что в итоге позволит решать главную задачу – сделать жизнь уральцев более комфортной и благополучной», – подчеркнул Евгений Куйвашев.

Напомним, в октябре депутаты Заксобрания поддержали инициативу губернатора о проведении реформы госуправления в регионе и внесли соответствующие изменения в Устав Свердловской области и в областной закон «О правительстве Свердловской области». Предложенная лидером Свердловской области структура органов исполнительной власти предполагает, что губернатор будет исполнять функции председателя правительства, пост премьер-министра упраздняется. Областной кабинет министров будет работать по стратегическим направлениям развития региона. Приоритетные сферы будут курироваться первыми заместителями губернатора.

По оценкам специалистов, новая управленческая структура с единым центром принятия решений позволит повысить эффективность работы органов исполнительной власти. Губернатор получит возможность более жёстко и предметно контролировать деятельность министерств и ведомств. Обновленный кабинет министров уже получил неофициальное название от экспертов – «правительство победы».

Сейчас перед кабинетом министров поставлены серьезные задачи: предстоит продолжить работу по развитию хозяйственного комплекса области, обновлению дорожной, транспортной, энергетической инфраструктуры, развитию муниципальных образований. В центре внимания правительства по-прежнему будут задачи укрепления социального благополучия уральцев, повышения качества их жизни.