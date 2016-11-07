Судимый глава Октябрьского района Екатеринбурга лишился работы

Глава администрации Октябрьского района Екатеринбурга Александр Мирошник уволен с занимаемой должности, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Свердловский областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу надзорного ведомства на решение Ленинского суда Екатеринбурга, обязал администрацию уральской столицы расторгнуть трудовой договор с Мирошником. По заявлению прокуратуры также было возбуждено исполнительное производство, чтобы в принудительном порядке исполнить судебное решение.

—Исполнительное производство завершено, Александр Мирошник освобождён от должности главы Октябрьского района Екатеринбурга,— отмечает надзорное ведомство.

Напомним, прокуратура настаивала на увольнении Александра Мирошника, поскольку он имеет судимость за преступление, совершённое им, когда он занимал пост директора Екатеринбургского МУП "Трамвайно-троллейбусное управление".

В октябре прошлого года суд признал, что Мирошник своими действиями нанёс предприятию ущерб в размере 15 млн рублей, и приговорил его к году колонии-поселения. При этом прямо в зале суда Мирошник, находившийся под домашним арестом, попал под амнистию в связи с 70-летием Победы. Однако судимость с него так и не была снята. На основании этого прокуратура потребовала уволить Мирошника, но администрация с этим требованием не согласилась. Точку в деле поставил облсуд.