За праздничные выходные с улиц Екатеринбурга вывезли 19 тысяч тонн снега

За три выходных дня коммунальщики вывезли с улиц Екатеринбурга на снежные полигоны 19,466 тыс. тонн осадков, сообщает пресс-служба мэрии города.

4 ноября улицы Екатеринбурга убирали 575 рабочих и 163 машины, оснащённые специальной техникой. За сутки коммунальные службы вывезли 6,3 тыс. тонн снега.

В субботу рабочие отправили на снежные полигоны 1,089 тыс. тонн осадков, а ночью - ещё 5,2 тыс. тонн. На следующий день самосвалы вывезли 1,25 тыс. тонны снега, а в ночь с воскресенья на понедельник - ещё 5,6 тыс. тонн.

В выходные коммунальные службы также обрабатывали дороги Екатеринбурга противогололёдным материалом, а тротуары - мелкофракционным щебнем.

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