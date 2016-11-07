Сотрудники МЧС спасли молодую рысь в Серове

В минувшее воскресенье, 6 ноября, в Серове полицейские и сотрудники МЧС спасали молодую рысь, которая забралась на дерево.

Как пояснил "ОГ" пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, рысь на севере региона — явление обычное, но это животное редко выходит к людям. Кошка вскарабкалась на тополь около дома на Угольной, 15, и сидела там, пока её не заметили местные жители — они и сообщили в полицию.

—Животное сидело спокойно, вело себя не агрессивно, жалоб от людей о том, что она нападала на кого-то, не поступало. Рысь сидела на тополе примерно на высоте 15-20 метров. Для того, чтобы её достать, полицейским пришлось вызвать пожарную бригаду, — рассказал Валерий Горелых.

Дикую кошку сначала усыпили при помощи дротика, а затем при помощи пожарной лестницы сняли с дерева и отвезли в ветеринарную клинику. Сегодня специалисты проверят рысь на предмет наличия заболеваний, в том числе бешенства. Если всё в порядке, спасённое животное выпустят в природу.

Фото: vk.com/serovdetka