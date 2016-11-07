Полицейские оштрафовали в Екатеринбурге более 1300 пешеходов-нарушителей

За минувшие три дня в уральской столице полицейские остановили более 1300 человек за нарушение правил перехода проезжей части, сообщает ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

Силовики в праздничные дни, с 4 по 6 ноября, провели в столице Среднего Урала профилактические рейды на выявление грубых нарушений правил дорожного движения. За три дня дорожные полицейские выявили более 3 тыс. нарушений правил. Так, 27 водителей попались за управление транспортом в состоянии опьянения, столько же — за выезд на полосу встречного движения, 103 человека — за нарушение правил перевозки детей и ещё 19 граждан — за езду без водительского удостоверения.

Автоинспекторы уделили внимание и пешим участникам дорожного движения, которые часто нарушают правила перехода дороги.

—За три дня к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ ("Нарушение пешеходом или пассажиром транспортного средства правил дорожного движения") в виде штрафа привлечено более 1300 человек, — пояснили в ведомстве.

Как отметили в ГИБДД, полицейские продолжат проводить в Екатеринбурге рейды для предотвращения дорожных аварий.