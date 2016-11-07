На Красной площади начался марш в честь 75-й годовщины парада 1941 года

С боем кремлёвских курантов в 12:00 по местному времени на Красной площади Москвы начался торжественный марш в честь легендарного парада 1941 года, пишет ТАСС.

В этот день 75 лет назад бойцы Советской армии уходили от стен Кремля на войну с немецко-фашистскими захватчиками. В память об этом по брусчатке главной площади страны маршем пройдут пять тысяч военнослужащих, кадетов, суворовцев в исторической форме. Зрители увидят реконструкцию значимых эпизодов Великой Отечественной войны и боевую технику, в том числе танк Т-34 и реактивный миномёт "Катюша".

Почётные гости - ветераны, среди которых есть участники исторического парада. Торжественный марш, приуроченный к годовщине парада, проходит в российской столице уже в 14-й раз.

7 ноября 1941 года на Красной площади в центре Москвы состоялся парад в честь очередной годовщины Октябрьской революции. Солдаты сразу отправлялись на фронт, чтобы участвовать в битве за столицу. Победа советских войск в этой битве положила начало будущим победам Красной Армии в Великой Отечественной войне.

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