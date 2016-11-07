Путин исключил Сергея Иванова из состава Экономического совета

Глава государства Владимир Путин включил в состав Экономического совета руководителя администрации Президента РФ Антона Вайно и исключил из него специального представителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова. Об этом сообщается в Указе Президента России, опубликованного на портале правовой информации.

"Внести в состав Экономического совета при президенте Российской Федерации следующие изменения: включить в состав Совета Вайно А. Э. — Руководителя администрации президента Российской Федерации. Исключить из состава Совета Иванова С.Б.", — говорится в документе.

Как писала "ОГ", в августе 2016 года Владимир Путин освободил Сергея Иванова от должности главы администрации Президента РФ и назначил на неё Антона Вайно.