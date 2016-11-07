Екатеринбуржцы получили субсидии на услуги ЖКХ на сумму 53 миллиона рублей

7 ноября 2016, 14:28 / Земства

В октябре екатеринбуржцам выделили в качестве субсидий порядка 53 млн рублей на оплату услуг ЖКХ, сообщает пресс-служба мэрии уральской столицы.

За минувший месяц около 23 тысяч семей уральской столицы получили материальную поддержку от администрации города на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Как отметили в мэрии Екатеринбурга, граждане имеют право на субсидии  в случае если их расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг превышают величину, соответствующую максимально допустимой доле в совокупном доходе семьи. Максимально допустимая доля утверждена в размере 22%, и 12% - для граждан и семей, которые имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Свердловской области.

Ранее "ОГ" писала о том, как оформить субсидию на оплату коммунальных услуг в Екатеринбурге, и приводила список необходимых документов и пунктов приёма заявлений на материальную поддержку. 

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