В Екатеринбурге пройдут общественные слушания, посвящённые проверке организаций для детей-сирот

9 ноября.16:00. В Общественной палате Свердловской области состоятся общественные слушания "Результаты мониторинга соответствия организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Свердловской области требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014г. № 481".

Мониторинг проводился в сентябре-октябре 2016 года в муниципальных образованиях Свердловской области экспертными группами, в состав которых входили представители территориальных органов социальной политики, образования, здравоохранения, общественной палаты Свердловской области, муниципальных общественных палат, социально ориентированных некоммерческих организаций.

Общественные слушания посвящены подведению итогов данного мониторинга, выявлению основных тенденций и закономерностей, а также подготовке рекомендаций по улучшению состояния и дальнейшего развития организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Свердловской области

Общественные слушания состоятся по адресу: г. Екатеринбург, улица Малышева, 101, к. 301.