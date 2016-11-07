В УрФУ пройдёт фестиваль "Иннофест-2016"

7 ноября 2016, 13:40

8 ноября. 14:00. В Уральском федеральном университете откроется фестиваль инноваций "Иннофест-2016".

Фестиваль будет проходить три дня — с 8 по 10 ноября. В этом году у каждого дня "Иннофеста" будет своя тема:

  • "День первый — Новаторский";
  • "День второй — Социально-предпринимательский";
  • "День третий — Успешный!". 

За три дня участники с головой уйдут в актуальные для современной России направления, а в дальнейшем и самостоятельно повлияют на их вектор развития.

Фестиваль откроется 8 ноября в 14:00 на паркете главного учебного корпуса университета (ул. Мира, 19). Сразу после открытия в 14:10 состоится мастер-класс от заместителя руководителя представительства Агентства стратегических инициатив в УрФО Александра Василевского, посвящённый профессиям будущего и современным требованиям к специалистам. На втором мастер-классе в 14:40 карьерный консультант TalentHunter Галима Амадуллина расскажет участникам фестиваля о том, как собрать команду мечты и успешно ею управлять.

Затем в 15:30 на фестивале будет дан старт инженерным соревнованиям. Здесь каждый участник станет составной частью двух свирепо конкурирующих между собой корпораций, которые в ограниченное время должны создать объект "Х" и раздавить конкурента.

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