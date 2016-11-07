В ночь с 8 по 9 ноября на Среднем Урале выпадет 15 сантиметров снега

Управление автомобильных дорог сообщило, что в ночь с 8 по 9 ноября в Свердловской области ожидается сильный снегопад: до 15 см снега.

В минувшие выходные на Среднем Урале выпало 7 см снега. Как сообщает департамент информационной политики губернатора Свердловской области, для очистки 11 тыс. км региональных дорог снегоуборочная техника сделала 2,3 тыс. рейсов.

Кстати, предстоящая неделя будет не только снежной, но и морозной: похолодает до -23 градусов по Цельсию.