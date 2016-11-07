Звезду российского и мирового цирка, всемирно известного Солнечного клоуна Олега Попова похоронят в Германии 9 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на народного артиста России, директора Большого московского государственного цирка Эдгарда Запашного.

—Сегодня вечером самолётом он отправится в Москву, послезавтра — в Германию и послезавтра будет похоронен там, где он жил последние 30 лет, — сообщил Эдгард Запашный.

Церемония прощания с Солнечным клоуном прошла в Ростове-на-Дону, где он и скончался 2 ноября на 87-м году жизни во время гастролей. В этом же городе Олегу Попову поставят памятник.

Напомним, выдающийся артист цирка Олег Попов чувствовал себя хорошо и внезапно скончался во время просмотра телевизора.

За время своей цирковой карьеры он был удостоен званий "Народный артист РСФСР" (1958),"Народный артист СССР" (1969), награждён орденом Ленина (1980) и трижды - орденами Трудового Красного Знамени, орденом Дружбы (1994) и почётной грамотой Президента Российской Федерации (2010).

Фото: Росгорцирк