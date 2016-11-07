Роспотребнадзор предупреждает уральцев о вспышках опасных заболеваний за рубежом
7 ноября 2016, 15:02 / Общество
В преддверии новогодних праздников санитарные врачи предупреждают уральцев о неблагоприятной эпидемиологической обстановке в странах тропического климата. В мире за 10 месяцев лихорадкой Зика заразились 6 тысяч 759 человек, сообщила "ОГ" пресс-секретарь Роспорребнадзора по Свердловской области Наталья Лукьянцева.
Лихорадка Зика - вирусная инфекция, передающаяся при укусе комаров. В течение года случаи заражения были зафиксированы в 60 странах, в том числе во Вьетнаме, Таиланде, Гаити, Доминиканской Республике, Индонезии, Кубе.
В период с 1 января 2015 года по 1 ноября этого года в Свердловской области 6 человек заболели лихорадкой Денге после посещения Таиланда, Вьетнама, Индонезии, Индии, Гонконга, Мальдивских островов. Заболевание обычно начинается внезапно: появляется озноб, температура тела быстро повышается до 39 - 40 °С, возникают боли в мышцах, суставах, наблюдается мелкоточечная сыпь. Летальность при этой форме около 5%.
По официальной информации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в Нью-Дели (Индия) зарегистрирована также вспышка заболевания лихорадкой Чикунгунья (холера).
В целях профилактики особо опасных инфекций Управление Роспотребнадзора по Свердловской области рекомендует:
- при планировании выезда за рубеж уточнять у туроператоров сведения об эпидемиологической ситуации в стране;
- обязательно использовать репелленты;
- носить одежду (преимущественно светлую), максимально закрывающую тело;
- использовать против насекомых физические барьеры, такие как сетки, закрывать окна и двери;
- употреблять только кипячёную или дезинфицированную хлором, йодом или другими соответствующими средствами питьевую воду;
- не употреблять лёд, если вы не уверены, что он сделан из безопасной воды;
- употреблять в пищу горячие продукты, прошедшие тщательную тепловую обработку;
- не употреблять в пищу сырые морепродукты и другие продукты в сыром виде. Исключение составляют фрукты и овощи, которые вы должны собственноручно очистить;
- при появлении после возвращения из стран с тропическим климатом одного или нескольких симптомов заболевания (жар, сыпь, боли в мышцах) необходимо обратиться к врачу. При обращении к врачу обязательно сообщить о посещении страны с тропическим климатом.