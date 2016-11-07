Роспотребнадзор предупреждает уральцев о вспышках опасных заболеваний за рубежом

7 ноября 2016, 15:02 / Общество

В преддверии новогодних праздников санитарные врачи предупреждают уральцев о неблагоприятной эпидемиологической обстановке в странах тропического климата. В мире за 10 месяцев лихорадкой Зика заразились 6 тысяч 759 человек, сообщила "ОГ" пресс-секретарь Роспорребнадзора по Свердловской области Наталья Лукьянцева.

Лихорадка Зика - вирусная инфекция, передающаяся при укусе комаров. В течение года случаи заражения были зафиксированы в 60 странах, в том числе во Вьетнаме, Таиланде, Гаити, Доминиканской Республике, Индонезии, Кубе. 

В период с 1 января 2015 года по 1 ноября этого года в Свердловской области 6 человек заболели лихорадкой Денге после посещения Таиланда, Вьетнама, Индонезии, Индии, Гонконга, Мальдивских островов.  Заболевание обычно начинается внезапно: появляется озноб, температура тела быстро повышается до 39 - 40 °С, возникают боли в мышцах, суставах, наблюдается мелкоточечная сыпь. Летальность при этой форме около 5%. 

По официальной информации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в Нью-Дели (Индия) зарегистрирована также вспышка заболевания лихорадкой Чикунгунья (холера). 

В целях профилактики особо опасных инфекций Управление Роспотребнадзора по Свердловской области рекомендует:

  • при планировании выезда за рубеж уточнять у туроператоров сведения об эпидемиологической ситуации в стране;
  • обязательно использовать репелленты;
  • носить одежду (преимущественно светлую), максимально закрывающую тело;
  • использовать против насекомых физические барьеры, такие как сетки, закрывать окна и двери;
  • употреблять только кипячёную или дезинфицированную хлором, йодом или другими соответствующими средствами питьевую воду;
  • не употреблять лёд, если вы не уверены, что он сделан из безопасной воды;
  • употреблять в пищу горячие продукты, прошедшие тщательную тепловую обработку;
  • не употреблять в пищу сырые морепродукты и другие продукты в сыром виде. Исключение составляют фрукты и овощи, которые вы должны собственноручно очистить;
  • при появлении после возвращения из стран с тропическим климатом одного или нескольких симптомов заболевания (жар, сыпь, боли в мышцах) необходимо обратиться к врачу. При обращении к врачу обязательно сообщить о посещении страны с тропическим климатом.
Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Новое в рубрике Общество

30 минут назад

Как построить медиабизнес в городе, где 16 тысяч жителей
Талицкий холдинг «6 канал» — пример успешного медиабизнеса в провинции, а его хозяйка Елена ИНЬКОВА - пример руководителя, который использует все свободные ниши и не боится расширять профиль. Сегодня под её контролем весь медиарынок округа — телеканал, радиостанция «Плюс FM Талица» (106.8) и газета «Восточная провинция». Купив для офиса своё помещение, она попыталась по максимуму задействовать каждый свободный метр и открыла гостиницу на 6 номеров, которая из дополнительного проекта выросла в самостоятельный и сейчас проходит лицензирование к чемпионату мира по футболу.

5 ноября 2016

В Екатеринбурге открыли памятник генералу Маргелову
В День народного единства, 4 ноября, на площади Советской армии в Екатеринбурге состоялось торжественное открытие памятника Герою Советского Союза, командующему Воздушно-десантными войсками генералу армии Василию Филипповичу Маргелову.

4 ноября 2016

День народного единства в Екатеринбурге
В пятницу, 4 ноября, Россия отметила День народного единства. Главной площадкой торжественных мероприятий на Среднем Урале стал областной центр - Екатеринбург.

3 ноября 2016

В Екатеринбурге открылась гимназия для детей высокообеспеченных горожан
155 лет назад (в 1861 году) в Екатеринбурге торжественно открылась мужская гимназия (ныне — «разнополая» гимназия № 9).

2 ноября 2016

Автобус едет в ад
Приглашаем вас в лучший квест-рум г. Скипидарска «СМЕРТЬ ВЫХОДНЫМ!»

2 ноября 2016

У «Особых людей» появился свой дом
Ассоциация граждан и организаций для помощи людям с особенностями в развитии и ментальной инвалидностью «Особые люди» получила здание в центре Екатеринбурга. В двухэтажном особняке на углу улиц Малышева и Московская (Малышева, 6), построенном в начале 1900-х годов, раньше располагалась земская школа.

2 ноября 2016

«Полгода живём в Германии, полгода в Быньгах»
Межнациональные семьи Среднего Урала — о том, как сохранить единство в доме

2 ноября 2016

«Рядом с нами» и против нас
Вчера в Доме кино прошёл открытый показ художественного фильма «Рядом с нами» (2016 год)

2 ноября 2016

Во втором съезде учителей географии России принимают участие педагоги из УрГПУ
Министерство образования и науки России, Российское географическое общество совместно с Московским государственным университетом, Российской академией образования и Российской ассоциацией учителей географии организовали съезд для педагогов

2 ноября 2016

Участковый из Богдановича борется за звание лучшего в России
Капитан полиции из Богдановича Павел Поторочин вышел в финал Всероссийского конкурса «Народный участковый — 2016»

Последние новости
Что было раньше