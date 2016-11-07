Роспотребнадзор предупреждает уральцев о вспышках опасных заболеваний за рубежом

В преддверии новогодних праздников санитарные врачи предупреждают уральцев о неблагоприятной эпидемиологической обстановке в странах тропического климата. В мире за 10 месяцев лихорадкой Зика заразились 6 тысяч 759 человек, сообщила "ОГ" пресс-секретарь Роспорребнадзора по Свердловской области Наталья Лукьянцева.

Лихорадка Зика - вирусная инфекция, передающаяся при укусе комаров. В течение года случаи заражения были зафиксированы в 60 странах, в том числе во Вьетнаме, Таиланде, Гаити, Доминиканской Республике, Индонезии, Кубе.

В период с 1 января 2015 года по 1 ноября этого года в Свердловской области 6 человек заболели лихорадкой Денге после посещения Таиланда, Вьетнама, Индонезии, Индии, Гонконга, Мальдивских островов. Заболевание обычно начинается внезапно: появляется озноб, температура тела быстро повышается до 39 - 40 °С, возникают боли в мышцах, суставах, наблюдается мелкоточечная сыпь. Летальность при этой форме около 5%.

По официальной информации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в Нью-Дели (Индия) зарегистрирована также вспышка заболевания лихорадкой Чикунгунья (холера).

В целях профилактики особо опасных инфекций Управление Роспотребнадзора по Свердловской области рекомендует: