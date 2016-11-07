Екатеринбургская организация-банкрот погасила многомиллионные долги по зарплате

Екатеринбургский ОАО "Уральский научно-исследовательский технологический институт" (ОАО "УралНИТИ") полностью погасил задолженность по зарплате 172 сотрудникам, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Как выяснило надзорное ведомство, организация по решению Арбитражного суда Свердловской области в августе 2016 года была признана банкротом и в отношении неё введена процедура конкурсного производства. При этом УралНИТИ с июля по сентябрь 2016 года накопил долги по зарплате перед работниками на сумму более 13,5 млн рублей.

Прокуратура Екатеринбурга провела оперативные совещания с директором и управляющим института по поводу погашения задолженности по зарплате и объявила предостережения о недопустимости нарушения трудовых прав. После вмешательства надзорного ведомства организация погасила долги по заработной плате перед сотрудниками.