До 15 ноября россияне могут проголосовать за лучшие проекты в сфере энергосбережения

7 ноября 2016, 14:58 / Общество

До полуночи 15 ноября 2016 года продолжится интернет-голосование по выбору победителей Всероссийского конкурса реализованных проектов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности.

Как сообщили в департаменте информполитики губернатора, Свердловскую область на этом состязании представляют три проекта:

  • новая система уличного освещения, разработанная управлением городского хозяйства из Волчанска;
  • информационно-аналитический портал "Биржа энергосервисных контрактов", созданная Институтом энергосбережения им. Н.И. Данилова (Екатеринбург);
  • проект организации деятельности управляющей компании "Академическая" (Екатеринбург).

Проголосовать за своих земляков свердловчане могут на сайте: www.enes-expo.ru. Награждение победителей состоится   23-25 ноября в Москве в рамках V Международного форума ENES-2016.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Новое в рубрике Общество

30 минут назад

Как построить медиабизнес в городе, где 16 тысяч жителей
Талицкий холдинг «6 канал» — пример успешного медиабизнеса в провинции, а его хозяйка Елена ИНЬКОВА - пример руководителя, который использует все свободные ниши и не боится расширять профиль. Сегодня под её контролем весь медиарынок округа — телеканал, радиостанция «Плюс FM Талица» (106.8) и газета «Восточная провинция». Купив для офиса своё помещение, она попыталась по максимуму задействовать каждый свободный метр и открыла гостиницу на 6 номеров, которая из дополнительного проекта выросла в самостоятельный и сейчас проходит лицензирование к чемпионату мира по футболу.

5 ноября 2016

В Екатеринбурге открыли памятник генералу Маргелову
В День народного единства, 4 ноября, на площади Советской армии в Екатеринбурге состоялось торжественное открытие памятника Герою Советского Союза, командующему Воздушно-десантными войсками генералу армии Василию Филипповичу Маргелову.

4 ноября 2016

День народного единства в Екатеринбурге
В пятницу, 4 ноября, Россия отметила День народного единства. Главной площадкой торжественных мероприятий на Среднем Урале стал областной центр - Екатеринбург.

3 ноября 2016

В Екатеринбурге открылась гимназия для детей высокообеспеченных горожан
155 лет назад (в 1861 году) в Екатеринбурге торжественно открылась мужская гимназия (ныне — «разнополая» гимназия № 9).

2 ноября 2016

Автобус едет в ад
Приглашаем вас в лучший квест-рум г. Скипидарска «СМЕРТЬ ВЫХОДНЫМ!»

2 ноября 2016

У «Особых людей» появился свой дом
Ассоциация граждан и организаций для помощи людям с особенностями в развитии и ментальной инвалидностью «Особые люди» получила здание в центре Екатеринбурга. В двухэтажном особняке на углу улиц Малышева и Московская (Малышева, 6), построенном в начале 1900-х годов, раньше располагалась земская школа.

2 ноября 2016

«Полгода живём в Германии, полгода в Быньгах»
Межнациональные семьи Среднего Урала — о том, как сохранить единство в доме

2 ноября 2016

«Рядом с нами» и против нас
Вчера в Доме кино прошёл открытый показ художественного фильма «Рядом с нами» (2016 год)

2 ноября 2016

Во втором съезде учителей географии России принимают участие педагоги из УрГПУ
Министерство образования и науки России, Российское географическое общество совместно с Московским государственным университетом, Российской академией образования и Российской ассоциацией учителей географии организовали съезд для педагогов

2 ноября 2016

Участковый из Богдановича борется за звание лучшего в России
Капитан полиции из Богдановича Павел Поторочин вышел в финал Всероссийского конкурса «Народный участковый — 2016»

Последние новости
Что было раньше