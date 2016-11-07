До 15 ноября россияне могут проголосовать за лучшие проекты в сфере энергосбережения

До полуночи 15 ноября 2016 года продолжится интернет-голосование по выбору победителей Всероссийского конкурса реализованных проектов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности.

Как сообщили в департаменте информполитики губернатора, Свердловскую область на этом состязании представляют три проекта:

новая система уличного освещения, разработанная управлением городского хозяйства из Волчанска;

информационно-аналитический портал "Биржа энергосервисных контрактов", созданная Институтом энергосбережения им. Н.И. Данилова (Екатеринбург);

проект организации деятельности управляющей компании "Академическая" (Екатеринбург).

Проголосовать за своих земляков свердловчане могут на сайте: www.enes-expo.ru. Награждение победителей состоится 23-25 ноября в Москве в рамках V Международного форума ENES-2016.