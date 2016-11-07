В Екатеринбурге пройдёт уникальная выставка итальянской живописи

10 ноября. 11:00. В музее Мамина-Сибиряка (улица Пушкина, 27) откроется выставка "Хроники Нарнии".

Выставка пройдёт с 10 ноября по 10 декабря.

В течение ноября авторы работ проведут серию мастер-классов и благотворительные арт-терапевтические занятия для детей с ограниченными возможностями здоровья.

В рамках "Хроник Нарнии" состоятся благотворительные мастер-классы по живописи: