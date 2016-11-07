В Екатеринбурге пройдёт уникальная выставка итальянской живописи
7 ноября 2016, 15:06
10 ноября. 11:00. В музее Мамина-Сибиряка (улица Пушкина, 27) откроется выставка "Хроники Нарнии".
Выставка пройдёт с 10 ноября по 10 декабря.
В течение ноября авторы работ проведут серию мастер-классов и благотворительные арт-терапевтические занятия для детей с ограниченными возможностями здоровья.
В рамках "Хроник Нарнии" состоятся благотворительные мастер-классы по живописи:
- 13 ноября. 11:30 и 14:30. В музее Мамина-Сибиряка—для детей - подопечных "Центра социальной помощи семье и детям Чкаловского района";
- 15 ноября. 15:00. В музее Мамина-Сибиряка состоится инклюзивный мастер-класс по живописи для детей с расстройствами аутистического спектра и детей из Школы искусств города Среднеуральска;
- 15 ноября. 17:00. В музее Мамина-Сибиряка состоится инклюзивный мастер-класс по живописи для детей с расстройствами аутистического спектра и детей из Школы искусств № 4 города Екатеринбурга;
- 17 ноября. 16:00. В Екатеринбургской академии современного искусства (бульвар Культуры, 3) будет организован инклюзивный мастер-класс по живописи для детей Берёзовской детской школы искусств №2 и воспитанников Екатеринбургского детского дома-интерната для детей-инвалидов.
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