В Екатеринбурге пройдёт уникальная выставка итальянской живописи

7 ноября 2016, 15:06

10 ноября. 11:00. В музее Мамина-Сибиряка (улица Пушкина, 27) откроется выставка "Хроники Нарнии".

Выставка пройдёт с 10 ноября по 10 декабря.

В течение ноября авторы работ проведут  серию мастер-классов и благотворительные арт-терапевтические занятия для детей с ограниченными возможностями здоровья.

В рамках "Хроник Нарнии" состоятся благотворительные мастер-классы по живописи:

  • 13 ноября. 11:30 и 14:30. В музее Мамина-Сибирякадля детей - подопечных "Центра социальной помощи семье и детям Чкаловского района";
  • 15 ноября. 15:00. В музее Мамина-Сибиряка состоится инклюзивный мастер-класс по живописи для детей с расстройствами аутистического спектра и детей из Школы искусств города Среднеуральска;
  • 15 ноября. 17:00. В музее Мамина-Сибиряка состоится инклюзивный мастер-класс по живописи для детей с расстройствами аутистического спектра и детей из Школы искусств № 4 города Екатеринбурга;
  • 17 ноября. 16:00. В Екатеринбургской академии современного искусства (бульвар Культуры, 3) будет организован инклюзивный мастер-класс по живописи для детей Берёзовской детской школы искусств №2 и воспитанников Екатеринбургского детского дома-интерната для детей-инвалидов.
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